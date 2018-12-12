أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي اليوم من أعلى مستوى لها هذا العام

مصراوي _ كتبت- دينا خالد:
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، مقارنة مستواها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 622 جنيهًا، مقابل 623 جنيهًا.
وخلال الجلسات الماضية وصلت أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها هذا العام بعدما وصلت إلى 623 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 533 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 711 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيهًا.
وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من توقعات...
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