أوراسكوم توقع اتفاقًا نهائيًا لتطوير مشورع سكني متكامل في 6 أكتوبر

مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:
قالت شركة أوراسكوم للتنمية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت العقد النهائي لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة ألف فدان في مدينة 6 أكتوبر.
ووفقًا لبيان الشركة، يكون المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات، حيث تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26% من إجمالي التحصيلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع.
وتنفذ شركة أوراسكوم للتنمية مصر، جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية...
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