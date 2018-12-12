أوراسكوم توقع اتفاقًا نهائيًا لتطوير مشورع سكني متكامل في 6 أكتوبر

مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت العقد النهائي لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة ألف فدان في مدينة 6 أكتوبر.

ووفقًا لبيان الشركة، يكون المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات، حيث تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26% من إجمالي التحصيلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع.

وتنفذ شركة أوراسكوم للتنمية مصر، جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية...