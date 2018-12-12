كتب: أسامة عبد الكريم
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.
وأوضح "عامر"، لمصراوي، الأربعاء، أن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، المكون من 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية.
وقال عامر، إنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون يناقش بشكل متآنٍ وسيتم...
شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رخصة وإيقاف السيارات القديمة.. ننشر ملامح مشروع "المرور" الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .