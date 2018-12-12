شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية": حركة سعر السهم تحددها عوامل العرض والطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "الاتحاد العقارية" على أن حركة سعر سهمها تحدده عوامل العرض والطلب، مُشيرة إلى أن مصدر المعلومات الرسمي للشركة ينحصر في الإفصاحات التي تصدر منها وتنشرها على موقعها الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي.

ونوهت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، إلى ضرورة متابعة أخبارها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والتي يتم تداولها في القنوات غير الرسمية وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك أكدت الاتحاد العقارية على أن سير عملياتها المالية والإدارية ومواصلتها العمل على إنجاز المشاريع.

وجدير بالذكر أن الشركة أطلقت، خلال نوفمبر الماضي، أكثر من 200 وحدة سكنية للبيع في مجمع أويا ريزدنس في مشروع دبي موتور سيتي.

وأوضحت الشركة، في بيان سابق، أن المجمع يضم أكثر من 260 شقة سكنية جاهزة للتسليم.

وكشفت الشركة في مطلع أكتوبر الماضي عن مشروعها الجديد "أفنيو ديستركت"، ضمن المرحلة 2 من مشروع "دبي موتور سيتي"، وذلك خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 145.6 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.3 مليار درهم بالنصف المقابل من 2017.