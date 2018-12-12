شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للملاحة" تؤكد استحواذ صندوق "جولديلوكس على 13.6% من رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "الخليج للملاحة القابضة" خبر استحواذ صندوق "جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد" على حصة قدرها 13.64% من رأسمال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بأن صندوق "جولديلوكس" يتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 4.68% من رأس مال الشركة مسجلة باسم "المشرق للأوراق المالية".

وقالت الشركة، إن الصندوق بذلك الاستحواذ يكون المنتفع الرئيسي من إجمالي قدره 18.32% من رأس مال الشركة.

وذكرت الخليج للملاحة، أن حصة "تبارك للاستثمار"، كما في 10 ديسمبر الجاري، تبلغ 1.22% من رأس مال الشركة.

هذا وتتمتع تبارك بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 18.2% من رأس مال الشركة مسجلة باسم "مصرف عجمان".

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسارة بالربع الثالث من العام الجاري بلغ 2.99 مليون درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 12.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 17.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 31.4 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.