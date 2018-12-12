شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع هامشيا للمرة الأولى فى 3 أيام والسوق لا يزال ضعيفا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تمسك الأسعار باستمرار التداول أعلى مستويات 3,000$ ، لكن لا يزال السوق ضعيفا حتى الآن فى ظل شح المحفزات التي تساعد على جذب سيولة استثمارية جديدة ، مع استمرار تحفظ المستثمرين المؤسسين بسبب مخاوف القضايا التنظيمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,370$ بارتفاع قدره 30$ بنسبة 0.9%،حيث سعر الافتتاح عند 3,345$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,400$ ، و أدنى سعر عند 3,325$.

انخفضت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار ضعف الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية بالعالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 110 مليار$ ،مع ارتفاع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

وانزلقت أسعار البتكوين إلى أدنى مستوى فى 15 شهرا عند 3,210$ لكل وحدة بتكوين أواخر الأسبوع الماضي ، فى أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بتأجيل إعادة النظر فى تغيير القواعد حول أول صندوق استثمار بتكوين متداول فى البورصة ETF.

ويعتقد العديد من الخبراء والمحللين فى صناعة التشفير ،أن البتكوين قد وصل إلى القاع بالتداول أعلى مستويات 3,000$ ،وأن الانعكاس فى الأسعار قد يبدأ فى حال توافر محفزات إيجابية لجذب سيولة استثمارية جديدة تستفيد من الأسعار الرخيصة حاليا.

ويعتقد البعض الأخر أن القاع لم تصل إليه الأسعار بعد ، متوقعين أن يكون القاع فى نطاق يتراوح بين 2,000$ إلى 2,500$ ، ويعاذ ذلك إلى استمرار ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية.