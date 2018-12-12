شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الإيثريوم تداولات إيجابية طفيفة ليعيد اختبار الدعم المكسور سابقاً للعلم الهابط الذي يظهر بالصورة، وطالما أن السعر دون 102.50، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الصاعد، مع التذكير بأن كسر 79.00 سيعزز فرص التوجه نحو 60.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط