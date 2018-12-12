شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الصاعد لكنه لا يزال دون حاجز 3400.00، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 3635.00، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الهابطة تبدأ عند 3000.00 وتمتد إلى 2500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط