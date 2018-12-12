شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون 0.7277، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 إشارات سلبية الآن، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 0.7080 ثم 0.7020.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط