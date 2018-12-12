شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية، وتبدو الطريق متاحة لاختبار مقاومة النطاق الجانبي عند 63.95 خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المسار الجانبي لا يزال مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن ينجح السعر باختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 58.40.

تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة في التقرير موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.40 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي