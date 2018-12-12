شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية الآن ليبدأ عملية اختراق مستوى 52.50 ويحاول العودة إلى القناة الفرعية الصاعدة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن ثبات السعر فوق المستوى المذكور سيحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع ويقود السعر نحو 57.46 بشكل رئيسي.

وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ما لم يؤكد السعر اختراق 52.50، بانتظار التوجه نحو 49.10 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط