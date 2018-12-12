شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح، ويستمر بالتحرك قرب المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر دون 14.73، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر 14.45 سيدفع السعر نحو هدفنا المنتظر عند 13.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط