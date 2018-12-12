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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في نطاق ضيق منذ الصباح ويستقر حول 1245.00، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1238.30، بدعم من الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1262.51 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1235.00 والمقاومة 1262.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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