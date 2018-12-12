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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة جديدة لكسر مستوى 1.2500 لكنه لم يتمكن من الثبات دونه حتى الآن، ليظهر بعض الميل الصاعد الآن، لكن بما أن السعر دون 1.2636، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر 1.2500 سيفتح الطريق أمام استهداف مستوى 1.2350 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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