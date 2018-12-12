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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف ليبعد قليلاً عن مستوى 1.1300، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1443، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.1181.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1220 والمقاومة 1.1400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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