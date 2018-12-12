إستكمال المشروعات الخدمية بالإسكان الإجتماعي في 3 مدن جديدة

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صرح المهندس حسام فتحى، أمين رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنه سيتم استكمال طرق الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 55 فداناً بشمال المدينة والطرق المؤدية لها (طبقة أساس، طبقة تشريب حك، طبقة رابطة أسفلتية، بردورات، انترلوك) وتم طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ولفت المهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تدعيم 10 عمارات وهى، عمارة رقم (6) حى (و)، مجاورة (2)، وعمارة رقم (2) حى (ح) مجاورة (5) وعمارة رقم (12) حى (ج) مجاورة (5) وعمارة رقم (11) حى (ه`)، مجاورة (4) وعمارة رقم (7) حى (ه`) مجاورة (9) وعمارة رقم (3) حى (ب)، مجاورة (8) وعمارة رقم (5) حى (و) مجاورة (7) وعمارة رقم (2) مجموعة (6)، مجاورة (18) وعمارة رقم (5) حى (ب)، مجاورة (6)، وعمارة رقم (2) حى (د) مجاورة (7)، وتم طرح التنفيذ فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أحمد محمد، رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه تم طرح تنفيذ أعمال الصيانة والحراسة، لشبكات المياه والرى والصرف الصحى وخزان الموازنة للأحياء (1 ، 2 ، 3) بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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