استقرار الذهب عالميا بدعم توقعات رفع المركزي الأمريكي

رويترز

استقرت أسعار الذهب -اليوم الأربعاء- بدعم من توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة مرات أقل في العام القادم بينما ضغط صعود الدولار على السوق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1242.10 دولار للأوقية في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1247.8 دولار للأوقية.

وقال أميت كومار جوبتا رئيس خدمات إدارة المحافظ لدى أدرويت للخدمات المالية في نيودلهي إن الذهب يواجه ضغوطا بفعل ارتفاع مؤشر الدولار مضيفا أن الأسعار ستظل تحظى بدعم حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأمريكي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول لكن السوق تركز على عدد المرات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل بعدما اُعتبرت تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون في البنك المركزي بأنهم سيتخذون قرارا بشأن السياسة النقدية استنادا إلى البيانات مؤشرا على عدد مرات أقل لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

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