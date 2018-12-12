شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأفريقى يتوقع الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرت موشانجا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقي، إنه في ظل الجهود الحثيثة لتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "الكوميسا- السادك- تجمع شرق أفريقيا" فإنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في عام واحد بدلا من 5 أعوام وذلك من أجل استغلال كافة إمكانيات التجارة فى القارة الأفريقية.

وأضاف إنه بنهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من إعادة الهيكلة الكاملة فى الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تحسين العمل داخل القارة الأفريقية على مستوى المفوضيين.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 12 الى 13 ديسمبر الجاري، أنه تم تقليص عدد المفوضين من 10 إلى 8 مفوضين، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أنه تم ترقية بعض من كبار المفوضين إلى مناصب الوزراء منهم كبير مفوضي نامبيا.

وأكد على ضرورة إنشاء الأسواق الأفريقية المشتركة خاصة الرقمية منها، وكذلك تشجيع التشبيك بين المستثمرين مما يفتح المجال لفرص العمل للشباب خاصة في مجال الصناعة نظرا لأهميتها، مشددا على ضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف من أجل تحسين جودة المنتجات الأفريقية.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية لن تكتمل إلا بوجود السوق الموحد وحماية الأفراد والحق في الانتقال وحماية التنافسية والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية الأفريقية .

وطالب بضرورة الانتهاء من مشروع خارطة طريق التجارة الأفريقية نهاية الشهر الحالي وذلك لعرضه بالقمة الأفريقية المقبلة.