شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الأربعاء 13-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض أنواع السمك ارتفاعا فى أسعارها طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21 و 23 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 و 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29 و 35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 و20 جنيها، وسعر سمك التعابين ليصل ما بين 40 و 140 جنيها وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 35-41 جنيها للكيلو.

وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 60 و66 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 و25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 و 160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 و 120 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 و 400 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى ما بين 250و 300 جنيها، وبلغ سعر البورى 45 و 41 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 34 و 44 جنيها ويصل سعر سمك البربون من 35 و 41 جنيها.