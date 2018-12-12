شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تجارة أوغندا: القاهرة أصبحت بلدا جديدا وهو درس موجه لنا جميعاً بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إميليا بيمبادى وزير الصناعة والتجارة فى أوغندا، إنها تواجدت في القاهرة بالتسعينات لكنى أرى اليوم القاهرة تغيرت كثيرا وأصبحت بلدا جديدا وهو درس موجه لنا جميعاً ويتعين علينا إنشاء عواصم جديدة.

ووجهت خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة، الدول للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية وهو ما يسمح بتحقيق تطلعات أجندة 2063.

وقالت إنه يتعين علينا دعم التجارة البينية الأفريقية وبالنظر إلى الاحصائيات الخاصة بالتجارة الأفريقية مع دول العالم سنجد أن التوجه نحو تحرير التجارة ضرورى خاصة إزالة التعريفات الجمركية وبذل جهود تحسين انتقال الخدمات والسلع فى القارة لصغار التجار عبر الحدود.

وبشأن التدابير التمويلية، أكدت أهمية توفيرها والوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة ومبادرات الأعمال الخاصة بالشباب والنساء، متساءلة عن كيفية الاستفادة من بنوك التنمية الأفريقية وكذلك نطرح سؤال حول موائمة منتجات الشركات الصغيرة فى أفريقيا.

وأكدت أن أفريقيا تستحوذ على 30% من إنتاج البترول بخلاف الموارد المعدنية الأخري والأراضي الزراعية لدينا 9% من موارد المياة فى العالم و85% من شعوب أفريقيا من الشباب لذلك نحن بحاجة إلي تحسين الجهود المشتركة ورغم ذلك يتم تصنيف 35 دولة أفريقية علي أنها فقيرة.

وأشارت إلى أن هناك تحديات تواجه أفريقيا للتنمية وتحرير التجارة لكن منطقة التجارة الحرة القارية تعد هامة جدا تيحفز على استخدام موارد القارة الأفريقية، داعية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ بشكل تدريجى وعلينا أن لا نسمع المتشائمين أننا لن نحقق ذلك.