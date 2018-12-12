شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للتنمية توقع اتفاقا لإنشاء مشروع سكنى بإيرادات متوقعة 77 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها وقعت اتفاقا نهائيا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سكنى على مساحة ألف فدان غرب القاهرة بإيرادات متوقعة 77 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) خلال ثمانى سنوات.

وأضافت الشركة فى بيان صحفى حصلت رويترز على نسخة منه أن المشروع يقوم على "أساس نظام المشاركة فى الإيرادات...حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26 بالمئة من إجمالى المتحصلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع".

بموجب الاتفاق، ستقوم أوراسكوم للتنمية بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع.

ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية، وتبلغ المبيعات المستهدفة للمشروع نحو 77 مليار جنيه.

وقالت أوراسكوم فى البيان الصحفى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل بموجب الاتفاق على 11.4 مليار جنيه على مدار 8 سنوات و"حصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع تُسلم فى العام الثامن للمشروع".

"وبحساب صافى القيمة الحالية لإجمالى المدفوعات المستقبلية يبلغ سعر متر الأرض 1580 جنيها للمتر المربع... وسوف تقوم الشركة بتسليم حصة عينية إضافية 150 ألف متر مربع فى العامين التاسع والعاشر بالتساوي".

وتستثمر أوراسكوم للتنمية مصر فى العقارات والسياحة وتعمل فى إدارة المنتجعات والتمويل العقاري.