إطلاق مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه لمستفيدي الضمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه» التي تجري من خلالها كفالة قرض المركبات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم لدى بنك التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام لشركات توجيه المركبات بواسطة الأجهزة الذكية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري أن الهيئة، وهي الجهة المعنية بتنظيم وترخيص أنشطة النقل في المملكة ومن بينها النقل عبر التطبيقات، حريصة على تبني الشراكة الناجحة في مثل هذه المبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع، مبينا أن قيادة مركبات التوجيه بالتطبيقات تتيح مرونة في اختيار العمل حسب ضوابط بنك التنمية الاجتماعية.

وذكر أن التطبيق تشهد إقبالا متزايدا من شباب الوطن، حيث تجاوز عدد المسجلين كقائدي مركبات توجيه بالتطبيقات 480 ألف شاب سعودي، في أكثر من 60 مدينة بالمملكة، ويحققون أعلى مستويات الرضى لدى عملائهم المستفيدين من هذه الخدمة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير بنك التنمية الاجتماعية لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس سامي الحسيان أن المبادرة تأتي كأحد روافد الدعم الاجتماعي التي يقدمها الصندوق الخيري لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم من ممارسة العمل الحر والتوظيف الذاتي في الأنشطة الواعدة، بما يحقق لهم دخلا مناسبا ومساهمة اجتماعية، تقود إلى تحقيق أهداف منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بزيادة فرص العمل للشباب السعودي، موضحا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التقديم مباشرة عبر موقع الصندوق الالكتروني.