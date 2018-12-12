شكرا لقرائتكم خبر التجارة تشهر بصيدليتين أعلنتا تخفيضات دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصيدليتين تبيعان الأدوية ومستحضرات التجميل بمحافظة الزلفي والمشرف المسؤول عنهما، إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص، مما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.

وأوضحت التجارة في بيان أمس أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض نص على فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار لاحظت أثناء جولاتها التفتيشية الاعتيادية الإعلان عن وجود عروض ترويجية على منتجات الحليب وأدوات التجميل والمنظفات، وبالتحقق من تلك العروض تبين عدم التزام المنشأتين بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، بالإعلان عن تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص، وبناء عليه جرت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالفين.

يذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية الكترونيا، من خلال تطبيق تخفيضات، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية.