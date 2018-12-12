بيكر هيوز تستعد لبناء منشأة لخدمات الحقول النفطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أعلنت شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أمس عن خطتها لبناء منشأة حديثة لخدمات الحقول النفطية في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».

ووفق بيان للشركة، ستدعم المنشأة الجديدة أنشطة الشركاء ضمن ثلاثة أقسام في مجال خدمات الحقول النفطية - الحفر، التسجيل السلكي لحفر الآبار، ومضخات الضغط - بما يضمن توفير أفضل الخدمات بالتزامن مع نمو أعمال بيكر هيوز في المستقبل.

ويأتي الإعلان عن تأسيس المنشأة الجديدة إثر التوسع الذي شهدته الخدمات الثلاث خلال السنوات الماضية، وهو ما أكد الحاجة إلى تأسيس منشأة تكون أكثر قربا إلى أبرز عملائها في المملكة «أرامكو السعودية»، حيث ستشكل المنشأة عنصرا داعما لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة «اكتفاء» من خلال التعاون مع الموردين والشركات السعودية.

وتم تخطيط المنشأة وفق أعلى معايير الحداثة والابتكار لتكون أيضا مركزا للتوزيع، وستضم مرافق خاصة للتدريب، على أن يجري افتتاح المرحلة الأولى من المنشأة بنهاية عام 2019، واستكمالها كليا بحلول عام 2021/ 2022.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية المهندس محمد القحطاني «نعطي أولوية قصوى لتطوير الإمكانات الصناعية المحلية بما يدعم رؤية المملكة 2030 ويسهم في تعزيز سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ونحرص أيضا على تشجيع الاستثمارات في البنى التحتية المحلية التي تدعم أعمالنا التشغيلية وتثري برنامج «اكتفاء». وعلى ثقة بأن منشأة بيكر هيوز لخدمات الحقول النفطية خطوة رافدة لهذه الجهود، لا تقتصر أهميتها على تلبية احتياجاتنا التشغيلية، بل تشمل أيضا المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل المثمرة للمواطنين».

وتجاوز عدد العاملين في بيكر هيوز في المملكة 2700 موظف في أكثر من 10 منشآت للتصنيع والصيانة والبحث والتطوير ضمن المملكة. وتتعاقد الشركة مع أكثر من 1350 موردا سعوديا في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما أسهمت في توفير ما يزيد على 5300 فرصة عمل غير مباشرة.