شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-12-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-12-2018، عند سعر 622 جنيها للجرام لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى، والذى يزداد الطلب عليه فى كافة محافظات مصر. وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها للجرام سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيها للجرام سعر أوقية الذهب : 1243 دولارا سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها للجرام سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيها للجرام سعر أوقية الذهب : 1243 دولارا سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات سعر الذهب فى مصر ربما يشهد بعض التفاوت الطفيف بقيم تترواح ما بين جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى آخر، لكن سعر مصنعية الذهب تشهد تفاوتا ملحوظا وترتفع جدا فى أطقم الذهب الكاملة.

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