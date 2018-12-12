شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 12-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 12 ديسمبر حيث سجل سعر كليو الفراخ 21.5 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26 و 27 جنيها. وسجلت أسعار البيض 28.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 35و 37 جنيها للكرتونة.

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