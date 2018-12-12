شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.."جهاز الإحصاء" يرصد وضع الطاقة فى مصر.. 121% ارتفاعا فى استهلاك البنزين.. "ميزان الطاقة" يكشف: زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 11.2% بعد انخفاض استمر 5 أعوام.. والسولار والبوتاجاز وقود عالى الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نشرة حديثة صادرة عنه خلال شهر ديسمبر الجارى، والتى تحمل اسم "ميزان الطاقة"، رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وضع الطاقة فى مصر، حيث يتناول الجهاز فى تلك النشرة الإحصائية، كافة البيانات التفصيلية عن إنتاج واستهلاك مصادر الطاقة المختلفة، من غاز طبيعى وسولار وبنزين وبوتاجاز وكهرباء، علاوة على عرضه حجم الفاقد فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وحجم التصدير والاستيراد الذى تعتمد عليه الدولة فى كل نوع من أنواع الوقود.

وبحسب النشرة، التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، والتى توضح وضع الطاقة فى مصر على مدار 11 عاما ماليا، خلال الفترة من 2006/ 2007 إلى 2016/ 2017، شهد استهلاك البنزين ارتفاعا ضخماً بلغت نسبته 121%، حيث بلغ حجم الاستهلاك خلال العام المالى 2006/ 2007 نحو 3.29 مليون طن، مواصلا الارتفاع على مدار الأعوام المالية التالية، حتى وصل إلى 7.27 مليون طن فى العام المالى 2016/ 2017.





نشرة "ميزان الطاقة" تصدر منذ عام 2005/ 2006 عن كل سنة مالية

من الجدير بالذكر أن، نشرة "ميزان الطاقة" تصدر منذ العام المالى 2005/ 2006، حيث يحرص جهاز الإحصاء منذ هذا العام، على إعداد ميزان سنوى للطاقة يوضح وضع الطاقة فى مصر، خلال سنة مالية تبدأ فى أول يوليو وتنتهى فى يونيو من العام التالى، ويستهدف الجهاز من إصدار تلك النشرة عرض البيانات التفصيلية عن إنتاج واستهلاك مصادر الطاقة فى مصر، وهو ما يساعد فى التعرف على البدائل المتاحة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وطبقاً للنشرة، شهد إنتاج الغاز الطبيعى على مدار الفترة المذكورة، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، حيث ارتفع الإنتاج خلال الفترة من 2006/ 2007 إلى 2010/ 2011 بنسبة 12.3%، ثم بدأ فى الانخفاض بداية من عام 2010/ 2011 ولمدة 5 أعوام متتالية حتى عام 2014/ 2015، إذ بلغت نسبة التراجع فى الإنتاج تلك الفترة 32.5%، ليرتفع إنتاج الغاز الطبيعى مجددا خلال عامى 2015/ 2016 و 2016/ 2017 بنسبة 11.2%.





تطور الاستهلاك من الغاز الطبيعى

أما عن استهلاك هذا النوع من الطاقة، فأوضحت النشرة الإحصائية "ميزان الطاقة"، أن استهلاك الغاز الطبيعى ارتفع خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2012/ 2013 بنسبة قدرها 28.9%، ليبدأ فى الانخفاض على مدار الفترة من 2013/2014 وحتى 2015/ 2016 بنسبة 10%، ثم عاود استهلاك الغاز الطبيعى ارتفاعه خلال عامى 2015/ 2016 و 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17.6%.

ويعد غاز البوتاجاز "غاز سائل" والسولار، من أكثر أنواع الطاقة والوقود استهلاكا فى مصر، وهذا وفقاً لما أوضحته نشرة "ميزان الطاقة"، حيث أظهرت النشرة الإحصائية أن استهلاك "البوتاجاز" لم يشهد سوى ارتفاعا متواصلا طوال الفترة المشار إليها، فعلى مدار الـ 11 عاما المذكورة عالياً ارتفع الاستهلاك من غاز البوتاجاز بنسبة 14.5%، إذ بلغ 3.72 مليون طن خلال عام 2006/2007، مستمرا فى الارتفاع حتى وصل إلى 4.26 مليون طن فى عام 2016/ 2017.





41.4% زيادة فى استهلاك السولار.. والبنزين الأكبر ارتفاعا

أما عن السولار، أحد مصادر الطاقة عالية الاستهلاك فى مصر أيضاً، فأوضحت النشرة، ارتفاعه بنسبة 41.4% خلال الفترة المشار إليها، إذ بلغ حجم الاستهلاك منه 10.11 مليون طن فى عام 2006/ 2007، مرتفعا إلى 11.01 مليون طن فى العام المالى التالى، وظل يواصل الارتفاع حتى وصل إلى 14.3 مليون طن فى عام 2016/ 2017، فى حين سجل البنزين أكبر نسبة ارتفاع فى استهلاك مصادر الطاقة خلال تلك الفترة، بمقدار 121%، كما هو مذكور عالياً.

التطور فى إنتاج "البوتاجاز"

وفى سياق متصل، أشارت نشرة "ميزان الطاقة" إلى التطور فى حجم الإنتاج الأولى من غاز البوتاجاز، خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2016/ 2017، حيث أظهرت البيانات تذبذب حجم الإنتاج بين الارتفاع والانخفاض وتراوحه بين متوسط 1.2 و 1.4 مليون طن، مسجلا أعلى إنتاج له خلال العام المالى 2013/2014 بإجمالى بلغ 1.54 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الأولى للطاقة، يقصد بها حجم الإنتاج لأنواع الطاقة التى لم يسبق خضوعها لأى عمليات تحويل أو تغيير، مثل البترول الخام والغاز الطبيعى، والغاز السائل "البوتاجاز".





وإلى تفاصيل النشرة...