شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السابع لوزارة التجارة الأفارقة واتفاق على تحرير 90% من حركة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة، بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلى أمانات سكرتارية التكتلات الأفريقية الاقتصادية المختلفة فضلا عن العديد من ممثلى المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الأفريقى.

ديفيد لوك منسق مركز سياسة التجارة فى أفريقيا، قال إن الدول الأعضاء فى حاجة لمواجهة مشكلات وعقبات إزالة القيود الجمركية، لافتا إلى أن الدول الأعضاء اتفقت على تحرير 90% من الحركة التجارية.

بدوره قال بيندكت أوراما رئيس البنك الافريقي، إن هناك عمل مع الاتحاد الافريقي حول عدة ملفات منها منطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى أن البنك الافريقي يدعم هذا الاتفاق وفق الموارد المتاحة له، لافتاً إلى أن منطقة التجارة تسمح بمزيد من التقدم وهناك تبعات للاتفاق لذلك نحاول مناقشة الحلول لإدارة الصعوبات التي تواجه هذا الاتفاق.

وأضاف أن معرض التجارة البينية في مصر يعد حدث تنموى فى أفريقيا ويعتبر أحد انجازات منطقة التجارة الحرة القارية خاصة وأنه سيتم تنظيمه لمدة عامين، لافتاً إلى أن البنك الافريقي قد يقدم قيمة 25 مليون دولار كدعم التجارة ونحاول تقديم الخدمات لأكثر من 500 بنك حتي 2020 لدعم التجارة الإقليمية ولدينا 300 بنك حالياً فى هذا المشروع وسنقدم 8 مليار دولار كما اعلنا من قبل.

وأشار إلى أن البنك الافريقي يستخدم منظومة رقيمة للسماح بتدفق التجارة فى أفريقيا، لافتا إلى أن المنصات التجارية ستزداد 3 مرات خلال 2020 وسنوفر أكثر من 50 مليار دولار كتجارة غير رسمية، وكذلك السماح بتسهيل المدفوعات بالعملات الوطنية على أن يتم تجهيز الخدمة من الآن وحتي ابريل المقبل.

وأكد أن البنك الافريقي يعمل علي التدريب اللازم وعمل بوابة لتحسين وصول الشركات الافريقيه إلي فرص التجارة البينية، لافتا إلى أهمية وصول منطقة التجارة الحرة لسد الفجوة في القوانين، مؤكدا أهمية أن تطلب الكيانات الافريقيه بطلب التمويل اليكترونيا ونعمل علي انشاء مركز للتفتيش والمتابعة فى نيجيريا