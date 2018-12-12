شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضار اليوم الأربعاء 12-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضار اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 و 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 و 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3.5 و 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8 و 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5و 3 جنيه، والفاصوليا ما بين 6 و9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 و3 جنيهات ، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5و 3 جنيهات ، وبلغ سعر الملوخية من 3.5و5 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3.5 و 4.5 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 و 5 جنيهات.