شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن تنفيذ صفقة على أسهم "جلوبال تليكوم" بقيمة 109 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرة على أسهم جلوبال تليكوم القابضة المصدرة لعدد 34.35 مليون سهم بقيمة إجمالية 109.94 مليون جنيه.

وحققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.

وفى سياق متصل قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية تقرر تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية لليوم على الورقة المالية العامة لصناعة الورق – راكتا.ذ