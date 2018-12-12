شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: توريد 20 ألف طن مكرونة للتموين بسعر 8 جنيهات للكيلو أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن بدء توريد المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية، اعتبارا من أول يناير المقبل من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه سيتم توريد سلعة المكرونة إلى وزارة التموين، بعد موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة، حيث سيتم توريد كميات بمقدار 20 ألف طن مكرونة من أجود الأنواع التى تطرح بالأسواق كمرحلة أولى لطرحها على البطاقات التموينية من أول الشهر المقبل.

وجدى المشد

وأوضح المشد إنه تم الاتفاق على توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين فى أكياس معبأة زنه 500 جرام، وأيضا زنه واحد كيلو جرام وسيتم طرحها بسعر 8 جنيهات للكيلو للمستهلك على بطاقات التموين، وسيتم توريد السلعة من خلال 20 شركة من كبرى الشركات التى تنتج أجود أنواع المكرونة فى الأسواق، وسيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، الأمر الذى سيعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة فى الأسواق المصرية، كما إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات إلا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة فى صناعة المكرونة.

وقال المشد إن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة حريصون على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين فى توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة، لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة، كما أن الغرفة لديها الاستعداد لتوفير أى كميات تحتاجها الوزارة، لافتا إلى أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

من جانبه أشار أحمد إسماعيل وكيل شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب إلى توفير كل الكميات التى تحتاجها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار الحرص على المساهمة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال بطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن توريد المكرونة، ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى على البطاقات.