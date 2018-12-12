شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%.

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