شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل مستوى أدنى جديد خلال 20 شهرا وسط مطالبة بطرح الثقة فى الحكومة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مستوي أدنى جديد خلال 20 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مع استمرار حالة عدم اليقين حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، خاصة بعدما أجلت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تصويت البرلمان على الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي ، بعد ثورة داخلية ومعارضة قوية لشروط هذا الاتفاق ، وتتصاعد التوترات السياسية داخل المملكة المتحدة حاليا بوتيرة كبيرة ، وسط مطالبة حاليا بطرح الثقة فى حكومة ماي داخل البرلمان ، وتأتي هذا المطالبة من داخل حزب المحافظين "الحزب الحاكم".

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأقل من 0.1% حتى الساعة 07:48 جرينتش،ليتداول عند 1.2477$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2483$،وسجل الأعلى عند 1.2516$ ، والأدنى عند 1.2476$ الأدنى منذ 11 نيسان/أبريل 2017.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الملكية مقابل معظم العملات ، بفعل مخاوف خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

فى مفاجأة كبيرة تعكس الاستجابة للضغوط والمعارضة القوية قررت "تيريزا ماي" تأجيل عملية التصويت داخل البرلمان على الاتفاق الأخير لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

وكان مقررا بالأمس الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر إجراء تصويتا داخل البرلمان البريطاني على الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتحول إلى الصفة الرسمية القابلة للتنفيذ بعد آذار/مارس القادم موعد الانفصال الفعلي.

ويهدف التأجيل العودة إلى المفوضية الأوروبية للحصول على مزيد من التنازلات ،لكنها أثارت فى الوقت نفسه المزيد من حالة عدم اليقين ،حيث تواجه المملكة المتحدة الآن احتمالات قوية لحدوث انفصال فوضوي أو احتمالات أقل للحصول على اتفاق جديد فى اللحظات الأخيرة أو إجراء استفتاء جديد حول الاستمرار فى تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقامت ماي يوم الثلاثاء بجولة فى أوروبا ،حيث التقت بقادة ألمانيا وهولندا ورئيس الاتحاد الأوروبي ، فى محاولة للحصول على موافقة على العودة للمفوضات من جديد حول الانفصال للحصول على بعض التنازلات ، لكن الأمر قوابل بالرفض حاليا من الجميع.

مع تزايد ردود الفعل العنيفة ضد حكومة البريطانية ، تواجه تيريزا ماي اليوم الأربعاء مطالبة بطرح الثقة فى الحكومة داخل البرلمان ، والمطالبة الحالية لا تأتي من الحزب المعارض لكن من حزب المحافظين "الحزب الحاكم" ، وفى حالة تصويت 48 عضوا بالموافقة سوف يتم طرح الثقة بالحكومة.