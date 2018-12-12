شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع قيادة أسهم السيارات في اليابان وكوريا الجنوبية للمكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر وسط حالة من التفاؤل حيال التطورات التجارية الجارية بين بكين وواشنطون عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين بدأت في العمل على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية وأن هناك مقترح بخفض الرسوم على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15% من 40% قد يتم تقديمه لمجلس الوزراء لمراجعته.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت نائب رئيس مجلس الدولة الصينية ليو هو بأنه ناقش مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الجدول الزمني للمحادثات التجارية، وأيضا عقب ساعات من منح محكمة في كندا الكفالة إلى منج وانزو المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصينية شركة هواوي تكنولوجيز والتي تم احتجازها في مطلع هذا الشهر بناءاً على طلب الولايات المتحدة بزعم انتهاكها للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً بقرابة الاثنان بالمائة، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.96% ليربح 30.88 نقطة ويصل إلى المستوى 1,606.19، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.88% ليربح هو الأخر 398.41 نقطة ويصل إلى المستوى 21,546.43.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت استقرار إيجابي خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.17% ليربح 5.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,165.10. كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليربح هو الأخر 5.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,599.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 1.44% ليربح 371.06 نقطة ويصل إلى المستوى 26,142.73. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاع بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 23.45 نقطة ويصل إلى المستوى 2,076.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.88% ليربح 76.44 نقطة ويصل إلى المستوى 8,747.38، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 42.22 نقطة ويصل إلى المستوى 5,618.10.