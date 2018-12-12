"رواد 2030" والعربية للعلوم والتكنولوجيا يتفقان على تشجيع ريادة الأعمال السياحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى مشروع رواد 2030 ممثلا عنه الدكتورة غادة خليل مديرة المشروع بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلا عنها الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية وذلك فى مجال إقامة برامج لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال فى القطاع السياحى بجمهورية مصر العربية جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أشارت إلى أن البروتوكول جاء بناء على الرغبة فى التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع رواد 2030، وحرصا من الطرفين على تكامل خدماتهما وإمكانياتهما بما يعزز بيئة دعم الأفكار الابتكارية فى القطاع السياحى وذلك فى إطار تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية من الشباب فى مصر ودعم وجود حاضنات الأعمال بأنواعها المختلفة، مشيرة إلى أنها أصبحت تعد ضرورة لتعزيز التنمية عبر تأسيس شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة وكذا تسريع نمو الشركات القائمة، فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها القطاع السياحى.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، أن المشروع لطالما كان الهدف منه تحفيز وإثراء ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز جمهورية مصر العربية تطبيقا لاستراتيجية "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، مبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

وأضافت أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بصفتها طرف البروتوكول تعمل دائما من خلال مركز ريادة الأعمال بها لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، وذلك من خلال تقديم حزم متنوعة من البرامج بهدف تحفيز الشباب وأصحاب الأعمال على إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة وذلك فى القطاعات المختلفة ومن أهمها القطاع السياحى، مشيرة إلى أنه على الصعيد الاقليمى، تتعاون الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للسياحة، تحت مظلة جامعة الدول العربية، فى إقامة برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال تساهم فى حل التحديات القائمة بالقطاع السياحى فى الدول العربية موضحة أنه وعلى أساس الرغبة فى تكامل دور مشروع رواد 2030 والأكاديمية تم توقيع بروتوكول التعاون.

وأشارت إلى أن البروتوكول يهدف بشكل أساسى إلى التعاون بين الطرفين لدعم الافكار الابتكارية فى القطاع السياحى من خلال إقامة برامج تأهيل وتسريع نمو لتلك الأفكار خلال مراحل المشروع المختلفة والتى تقدم حلول للتحديات القائمة فى القطاع السياحى المصرى، وكذا إقامة المسابقات بين رواد الأعمال بما يتضمن دعم وتأهيل الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين المصريين على إقامة شركات ناشئة وخاصة فى المجالات الداعمة للأنشطة السياحية إلى جانب العمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات فى سوق العمل، مشيرة إلى أن أوجه التعاون بموجب البروتوكول شملت إقامة برنامج متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال فى القطاع السياحي والخروج بحلول وأفكار ابتكارية لتطوير نماذج أولية وتطبيقات تكنولوجية تساهم فى تطوير حلول للتحديات القائمة بالقطاع السياحي المصرى والقطاعات الفرعية إلى جانب إقامة برامج تأهيلية لبلورة الأفكار الابتكارية المتقدمة فيما يسمى بمرحلة ما قبل الاحتضان لتنتهى بمسابقات لاختيار أفضل الأفكار والنماذج الأولية والتطبيقات التكنولوجية فى القطاعات السياحية الفرعية المستهدفة لدخولها فى مرحلة الاحتضان وتسريع النمو.



وأضافت أن أوجه التعاون شملت إنشاء حاضنات اعمال ومسرعات نمو مع توفير التوجيه والخدمات الاستشارية اللازمة لنمو واستدامة الأفكار الريادية فضلاً عن توفير التدريب والدعم الفنى للمشروعات فى مراحل ما قبل مرحلة الاحتضان وتوفير الخدمات الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المقدمة من الأفراد أو الشركات أو الجهات لتقديم الخدمات اللازمة لتأهيل المشروعات المشار إليها في البنود السابقة.

وركزت على دعم الأفكار المبتكرة للطلاب وكذا مشروعات التخرج للطلاب والخريجين من الأكاديمية العربية والجامعات والمصرية، من خلال البرامج المتاحة بمشروع رواد2030 وذلك باعتبارها أحد أهم أوجه التعاون لتحقيق أهداف البروتوكول.

يشار إلى أن وزارة التخطيط ممثلة فى مشروع رواد 2030 تقوم بموجب البروتوكول الموقع بدعم مجالات التعاون إلى جانب التنسيق مع الوزرات المعنية لدعم والترويج لتلك المبادرة بين رواد الاعمال والمبتكرين ومجتمع الأعمال بقطاع السياحة فضلاً عن التعاون في توفير أماكن مجهزة ومناسبة لإقامة البرامج وكذا لإقامة حاضنات الأعمال والمساعدة فى تجهيزها وخاصة بالمحافظات السياحية المستهدفة بما يتضمن تقديم الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير أعمال المشروع المحتضن ليقم فريق عمل مركز ريادة الأعمال" بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالدور المنوط به تنفيذه بإدارة الحاضنات السياحية المستهدفة.

ويقوم المشروع بتقديم الخبرات وتأهيل وبناء قدرات فرق العمل لإدارة الحاضنات السياحية المتخصصة الأخرى، بهدف التوسع والانتشار في الأقاليم والمحافظات السياحية المستهدفة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 إلى جانب دعم الحاضنات من خلال شبكة الخبراء والموجهين فى ريادة الأعمال والابتكار السياحى المتاحة بالأكاديمية وبالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، علاوة على إعداد دليل إرشادى متخصص للحاضنات السياحية يتضمن كافة المبادئ العامة للعمل داخل الحاضنة والجوانب اللوجستية المطلوبة، وأهم الحقوق والواجبات التى ترتبط بتواجد المشروع الذى يتم احتضانه، وأخيرا أهم البنود التعاقدية خلال فترة الاحتضان.



وبحسب بيان من وزارة التخطيط تم الاتفاق على عدد من المعايير التي يتم تحديد المستفيدين من الاتفاقية وفقاً لها والتي لابد من توافرها في المشروعات التكنولوجية الريادية حيث تتمثل تلك المعايير في أن تكون الفكرة مبتكرة أو شركة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات مع إعطاء أولوية للشركات الناشئة الحاصلة أو القابلة للحصول على حقوق الملكية الفكرية إلى جانب أن تؤسس الشركة وفقاً للقانون المصري، داخل جمهورية مصر العربية مع وجود فريق إداري وفني كفء لإدارة الشركة كما شملت المعايير أن تكون الشركة مقدمة لخدمة أو تطبيق نموذج أولى لحلول التحديات في القطاع السياحي بجمهورية مصر العربية فضلاَ عن "مشروعات التخرج" والتي يتم تقيميها وفقا للمعايير المتفق عليها بهذا الشأن، وكذا مشروعات التخرج المقدمة من طلبة الاكاديمية العربية في القطاع السياحى.



كما يتضمن برنامج عمل البروتوكول الالتزام بتأهيل 10 فرق عمل للدورة الواحدة بحاضنة الاكاديمية العربية، من ذوى الأفكار التكنولوجية الابتكارية وتدريبهم على مبادئ وأسس تطوير نماذج العمل وكيفية تأسيس وإدارة شركات ريادية ناجحة، وذلك للاستفادة من الدعم المالى المقدم من الطرف الاول فى إطار هذه الاتفاقية، بهدف تطوير نماذج أولية أو تطبيقات تكنولوجية لرواد الاعمال من الشباب المصرى فى القطاع السياحى مع استضافة المشروعات والشركات المؤهلة من خلال برنامج حاضنة السياحة بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأعمال لمدة تتراوح بين 6 إلي 9 أشهر للدورة الواحدة، والمساعدة فى توفير الاستشارات اللازمة لنمو الشركات.