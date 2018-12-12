شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجهيزات المؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” فعاليات وتجهيزات المؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة وفود دول 55 دولة افريقية وممثلى أمانات سكرتارية التكتلات الافريقية الاقتصادية المختلفة فضلا عن العديد من ممثلى المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الأفريقى.

الاجتماعات التحضيرية تستهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة فى السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية فضلا عن الإعلان رسمياً عن إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتى تشمل كل من الاستثمار، الملكية الفكرية، حماية المنافسة وفق وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار.

يشار إلى أن مصر سبق وأن قامت بالتوقيع على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية فى مارس الماضى فى العاصمة الرواندية كيجالى حيث شاركت مصر 43 دولة إفريقية فى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وتأتى أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر فى إطار التحضيرات الجارية لتولى مصر لرئاسة الاتحاد الافريقى بداية من يناير 2019، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجارى مع دول القارة الافريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالسوق الافريقى عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وكذا التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة للمعرض الأول للتجارة البينية الافريقية والمقرر عقده خلال الفترة 11 – 17 ديسمبر الجارى.

يشار إلى أن القاهرة استضافت يوم 7ديسمبر الجارى اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث بدأ باجتماع منتدى المفاوضات ثم اجتماع كبار المسئولين.