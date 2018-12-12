شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تدعو لعقد جمعية عامة لـ"مصر جنوب افريقيا للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن اللجنة المشكلة بالهيئة لإجراء التفتيش فى المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، انتهت إلى ثبوت بعض المخالفات فى حق أعضاء مجلس الإدارة، مما يستلزم الدعوة إلى عقد جمعية عامة من خلال الهيئة، وفقا لنص المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للنظر فى تلك المخالفات، مضيفا أنه جارى السير فى إجراءات الدعوة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة 36%، حيث حققت أرباحاً بلغت 372.3 ألف جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 579.7 ألف جنيه في العام المقارن من 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 6.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 11.18 مليون فى 2016.