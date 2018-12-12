شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يطالب صندوق النقد إدراج القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء أن المركزى يريد من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يدرجا القطاع غير الرسمى فى البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلى لمصر.

وأبلغ نجم مؤتمرا للتكنولوجيا المالية فى أبوظبى "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمى والاعتراف به فى الحجم الكلى لناتجنا المحلى الإجمالي"، مضيفا أن القطاع غير الرسمى يمثل نحو 40 إلى 50 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.

ولم يتطرق نجم إلى رد البنك الدولى أو صندوق النقد على الفكرة، ولم يذكر متى قد يدخل الاقتراح حيز التنفيذ.