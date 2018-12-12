شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر النحاس إلا أن تشكيله لموجه صاعدة جديدة واقترابه من محور المتوسط المتحرك 55 يعزز الترجيح الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة, لذلك سنبقى بانتظار استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 2.8500 وبتجاوزه لهذا الحاجز ستمكن من الوصول نحو المحطة الرئيسية التالية والمستقرة عند 2.9300.

نلاحظ من الرسم المرفق اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليدعم توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الأهداف الإيجابية المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد