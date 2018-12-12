- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر النحاس إلا أن تشكيله لموجه صاعدة جديدة واقترابه من محور المتوسط المتحرك 55 يعزز الترجيح الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة, لذلك سنبقى بانتظار استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 2.8500 وبتجاوزه لهذا الحاجز ستمكن من الوصول نحو المحطة الرئيسية التالية والمستقرة عند 2.9300.
نلاحظ من الرسم المرفق اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليدعم توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الأهداف الإيجابية المنتظرة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .