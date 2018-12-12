شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر بجانبية لحظية– تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتشكيل تداولات جانبية لحظية نظرا لثبات الدعم الأولي المستقر عند 775.00 أمام الهجوم الرئيسي الهابط, لتفادي أي خسائر قد تنتج عن الجانبية الحالية ننصح بانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف السلبية والتي تبدأ من 748.00 وصولا نحو 660.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 748.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بكسر الدعم الأولي