شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية الباوند مقابل الين- تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا ضمن النطاق السلبي بثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 143.00 لنلاحظ محاولة تقديم السعر لتداولات سلبية جديدة بتسجيله مؤخرا لمستوى 141.20, نتوقع باكتساب السعر لعزم سلبي جديد استئناف الهجوم السلبي بتسلله دون مستوى 140.90 ومن ثم لننتظر انجذابه نحو الهدف الرئيسي المتمركز حول 139.65. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك حول مستوى 20 يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي والمطلوب لاستئناف المحاولات السلبية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 142.40 و 140.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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