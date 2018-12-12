شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم جديد- تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي جديد محاولات بذلك الاستقرار فوق المقاومة المتمركزة عند 128.70 بملامسته لمستوى 129.00 تقريبا, إلا أن تقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة المحورية يؤكد تمسكه بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تذبذبه حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55.

بمجرد اكتساب السعر لعزم سلبي جديد فإن ذلك سيؤكد استعداده لبناء هجوم سلبي قوي ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الأولية حول مستوى 128.00 و 127.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة