شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم هينكل لا يزال سلبي- تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم ارتداده الإيجابي بتقديم إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو مستوى 95.00 ليؤكد بذلك تأثره بسيطرة الميل الرئيسي الهابط, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من الضغط على العائق المستقر حول 84.05 والذي بكسره سيؤكد استعداده لتسجيل أهداف سلبية إضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة بوصوله نحو 81.10 و78.25 على التوالي.

ثبات المتوسط المتحرك 55 حول مقاومة القناة الهابطة يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي, كذلك تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليزيد من فرص اكتسابه للعزم السلبي والمطلوب سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 91.60 و 84.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط