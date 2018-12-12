- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس بعد اختبار مستوى 1.2636، والذي أثبت قوته أمام محاولات السعر الإيجابية، ليتكبّد خسائر جديدة ويكسر مستوى 1.2500 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2350 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.2636 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .