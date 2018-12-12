شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس بعد اختبار مستوى 1.2636، والذي أثبت قوته أمام محاولات السعر الإيجابية، ليتكبّد خسائر جديدة ويكسر مستوى 1.2500 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2350 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.2636 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط