شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من الوصول بفارق نقاط قليلة إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.1300، ويتذبذب السعر قرب هذا المستوى، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1181 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1443 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1220 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط