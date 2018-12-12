شكرا لقرائتكم خبر عن "الكثيري القابضة" توقع مذكرة تفاهم مع شركة أسبانية لصنع الهياكل الخرسانية ثلاثية الأبعاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كونستركتورا دا رو الأسبانية، لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، بتاريخ اليوم الأربعاء، بأن مذكرة النفاهم تقضي بمنح الامتياز الحصري لإنتاج الهياكل الخرسانية ثلاثية الأبعاد "كومباكت هبت"، وإنشاء مصنع لإنتاج الهياكل الخرسانية ثلاثية الأبعاد بالمملكة العربية السعودية.

هذا وتتضمن المُذكرة إمكانية التعاون في مجالات تقنية البناء الحديث والعمل المشترك.

ويأتي هذا التعاون المشترك حرصاً من الكثيري على البحث عن أفضل وأنسب طرق البناء الحديثة، والتي توفر مزيداً من الوقت والتكلفة لإنشاء مباني حديثة وعصرية ذات جودة عالية - وسيتم أخذ الموافقات اللازمة لاعتماد هذه التقنية.

يذكر أن شركة كونستركتورا دا رو، هي شركة أسبانية نشأت عام 1971، ومتخصصة في مجال تكنولوجيا البناء الحديث.

وتعد كونستركتورا عضوا معتمدا لدى المنظمة الأوربية للمواصفات الفنية.

وكانت الكثيري القابضة قد حققت صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته ارتفعت أرباح الشركة إلى 7.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.