شكرا لقرائتكم خبر عن الصحراء للبتروكيماويات" تنتهي من أعمال الصيانة لمصنع إحدى شركاتها التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات عن الانتهاء من أعمال الصيانة لمصنع شركتها التابعة شركة الواحة للبتروكيماويات، وذلك وفقاً للمواصفات الهندسية والصناعية المتعارف عليها في الصيانة الدورية لمصانع البتروكيماويات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إنها بدأت في خطوات إعادة تشغيل المصنع، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على النتائج المالية للربع الرابع من عام 2018.

وأشارت الشركة، إلى توقعها فقدان فرصة ربح يعادل 42 مليون ريال تقريباً حسب أسعار البولي بروبلين السائدة حالياً، والتي ستنعكس على نتائج الربع الرابع من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن مصنع الواحة للبتروكيماويات قد تعرض يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر الماضي، لخلل فني في وحدة تبريد المنتج.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 21 أكتوبر الجاري، عن تعرض مصنع شركتها التابعة- الواحة للبتروكيماويات- لخلل فني في وحدة نزع الهيدروجين من البروبان، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في جميع وحدات التشغيل.

وانتهت أعمال الصيانة للمصنع، في 31 أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً للمواصفات الهندسية والصناعية المتعارف عليها في تلك الصناعة.

ومن تاريخه، بدأت الشركة خطوات إعادة تشغيل المصانع علماً بأن الأثر المالي سينعكس على النتائج المالية للربع الرابع من عام 2018.

وجدير بالذكر أن الصحراء حققت صافي أرباح بلغ 529.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 349.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبارتفاع نسبته 51.5%.