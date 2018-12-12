شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد لأرامكو بقيمة 75 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عن فوزها، أمس الثلاثاء، بعقدين لتوريد أنابيب صلب لتبطين الآبار وأنابيب البترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 75 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الإنتاج سيبدأ خلال النصف الأول من العام 2019، علماً بأن الأثر المالي لهذين العقدين سيظهر خلال نفس الفترة.

وجدير بالذكر أن "الشركة العالمية للأنابيب"، التابعة لـ "الأنابيب السعودية"، قد فازت، خلال أكتوبر الماضي، بعقد تصنيع وتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز بمقاس 30 بوصة لصالح شركة أرامكو السعودية، بقيمة تقارب 60 مليون ريال.

وفازت الشركة ذاتها في مايو الماضي بعقد تصنيع وتوريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة 141 مليون ريال.

كذلك فازت الأنابيب السعودية، خلال يوليو الماضي، بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح أرامكو بقيمة تزيد عن 133 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيق صافي خسارة بلغ 24.2 مليون ريال بالربع الثالث من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 14.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 66 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.