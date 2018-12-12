شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تتوسع بأوربا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية "براغ" لتتوسع بذلك في قارة أوروبا انطلاقاً من مركزها الرئيسي بإمارة الشارقة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إنها ستسير تلك الرحلات خمس مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد.

وعلى طريق التوسع أيضا، أطلقت الشركة في أكتوبر الماضي رحلاتها المباشرة إلى مدينة السليمانية في شمال العراق، انطلاقاً من مركزها الرئيسي بإمارة الشارقة.

وأطلقت الشركة نهاية سبتمبر الماضي رحلات جديدة مباشرة من إمارة الشارقة إلى العاصمة الأفغانية "كابول".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حاليا إلى أكثر من 150 وجهة عالمية انطلاقا من 4 مراكز عمليات رئيسية للشركة موزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووصل صافي أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 530 مليون درهم، بانخفاض 17% مقابل 637 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2017.