شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يحاول استقطاب الشركات لـ"السوق الثانية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نظم سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي لرواد الأعمال، حلقة نقاشية حول فرص الإدراج في السوق الثانية وذلك بحضور 45 شركة خاصة تنشط بقطاعات متنوعة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: إن السوق الثانية بسوق دبي المالي تضع الشركات بدائرة الضوء أمام قاعدة المستثمرين التي تتجاوز 843 ألف مستثمر، علاوة على العشرات من شركات الوساطة والمحللين المحليين والعالميين.

وأضاف أن السوق الثانية تعتبر خطوة أولية تمهد لإمكانية قيامها بإجراء عمليات طرح عام أولي بما يثري قائمة الأوراق المالية المدرجة ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة للمتعاملين بالسوق.

وأوضحت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، أن السوق الثانية تمتلك آفاق نمو كبيرة بوجود قرابة 150 شركة مساهمة خاصة بالدولة.

وكشفت شركة مدائن العقارية في مايو الماضي عن اعتزامها إدراج أسهمها بالسوق الثاني في سوق دبي المالي.

وفي ديسمبر الماضي كان قد تم إدراج أوتاد للتطوير ضمن "السوق الثانية" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

ويأتي نشاط السوق الثانية في دبي بالتزامن أيضا مع نشاطه بسوق أبوظبي الذي أعلن عن إدارج شركة واحة الزاوية القابضة في يوليو الماضي بالسوق الثاني وذلك تحت رمز "ZAW".

والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014.